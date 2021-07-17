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"Укрзалізниця" відновлює курсування електропотягів на Донбасі: маршрут та графік

17 липня, 15:00

Вікторія Барановська

Також компанія запускає дві додаткові електрички Одеса – Білгород-Дністровський

Компанія "Укрзалізниця", яка побудувала колію до зони ЧАЕС, відновлює курсування двох приміських потягів на Донеччині та Луганщині та призначає ще дві приміські електрички сполученням Одеса – Білгород-Дністровський.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

З 16 липня за маршрутом курсуватимуть дві пари приміських прискорених потягів, які поєднають Одесу з Білгородом-Дністровським:

Час поїздів у дорозі становить від 1:47 до 1:54, що швидше, ніж в інших приміських потягів чи автобусів.

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Також "Укрзалізниця" відновлює курсування двох приміських потягів на Донбасі. Таким чином, з 19 липня курсуватимуть електрички № 6107/6106 Волноваха – Маріуполь – Волноваха, а з 25 липня – потяг № 6443/6444 Сватове – Попасна – Сватове.

Зазначимо, що з потяга № 6444 Попасна – Сватове можна здійснити пересадку на потяг № 138 "Максим Яровець". Ним можна дістатися до Харкова, Полтави, Миргорода, Києва чи Вінниці.

Нагадаємо, між станціями Вільча і Янов "Укрзалізниця" закінчила реконструкцію колії. Колія об'єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею.

Раніше ми писали, що в Закарпатській області "Укрзалізниця" планує розібрати ділянку Іршава – Приборжавське легендарної Боржавської вузькоколійки.

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