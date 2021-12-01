Улицы Одессы начали украшать к Новому году (фото)

В Одессе начали развешивать новогодние декорации. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе уже в первый день зимы начали готовится к Новому году. Там сотрудники КП "Одесгорсвета" устанавливают праздничные светящиеся конструкции над Приморским бульваром.

Об этом сообщает "Думская".

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Позже также будет обновлена подсветка, которая окутывает деревья на бульваре. Всего коммунальщики планируют заменить почти два километра светодиодных лент.

Также в течение декабря новогодняя подсветка появится на Дерибасовской, Екатерининской и Пушкинской улицах, в Горсаду и на Думской площади.

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Фото: 7 канал Одесса

Влетит в копеечку

Праздничные инсталляции и гирлянды на искусственной елке на Думской площади в этом году обойдутся бюджету Одессы более чем в 2,6 миллионов гривен. Их традиционно зажгут 19 декабря.

Харьков тоже готовится к Новому году

Как стало известно, в Харькове уже установили и собрали главную елку города. Красавица искусственная и имеет металлические конструкции и декор.

Место возведения елки обнесли металлическим забором. Вокруг главной елки также установили металлические конструкции.

В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны

В Киеве на Софийской площади начали собирать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже привезли часть ее металлических конструкций.

Рабочие выгрузили конструкции и сложили ровно, чтобы они не мешали пешеходам. К вечеру они обещают привезти еще часть елочных конструкций.

В столицу уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.

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