Вулиці Одеси почали прикрашати до Нового року (фото)

В Одесі почали розвішувати новорічні декорації. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі вже в перший день зими почали готуватись до Новому року. Там співробітники КП "Одесміськсвітла" встановлюють святкові конструкції, що світяться, над Приморським бульваром.

Про це повідомляє "Думська".

Реклама

Пізніше також буде оновлено підсвічування, яке огортає дерева на бульварі. Загалом комунальники планують замінити майже два кілометри світлодіодних стрічок.

Також протягом грудня новорічне підсвічування з'явиться на Дерибасівській, Катерининській та Пушкінській вулицях, у Міськсаду та на Думській площі.

Реклама

Реклама

Фото: 7 канал

Влетить у копієчку

Святкові інсталяції та гірлянди на штучній ялинці на Думській площі цього року коштуватимуть бюджету Одеси більш ніж 2,6 мільйона гривень. Їх традиційно запалять 19 грудня.

Харків також готується до Нового року

Як стало відомо, у Харкові вже встановили та зібрали головну ялинку міста. Красуня штучна і має металеві конструкції та декор.

Місце зведення ялинки обнесли металевим парканом. Навколо головної ялинки також встановили металеві конструкції.

У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни

У Києві на Софійській площі розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину її металевих конструкцій.

Робітники вивантажили конструкції та склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

У столицю вже привезли фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

Раніше ми писали: