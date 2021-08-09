Хасидов пустят в Умань: названы условия

В этому году Украина готова пустить к себе хасидов / Коллаж "Сегодня"

В Умани завершают подготовку к приему тысяч паломников-хасидов этой осенью, чтобы они могли согласно своим традициям отпраздновать иудейский новый год (Рош ха-Шана), что им не удалось сделать в 2020 году из-за пандемии коронавируса. О том, что в этом году хасидов пустят в Украину, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников. Кроме этого и жители Умани активно прививаются – особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", – заверил Игорь Кузин.

Согласно сообщению МОЗ, будут предприняты такие меры, которые должны не допустить массовой вспышки заболевания COVID-19:

Общество Красного Креста привлекло волонтеров из Украины и Израиля для быстрого экспресс-тестирования паломников;

для Умани Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок;

в город ожидается доставка 50000 експресс-тестов.

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Особые распоряжения даны перевозчикам. Например, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик должен организовать температурный скрининг всех паломников и сопровождающих лиц. К перевозке не должны быть допущены водители или паломники, у которых будет выявлена температура тела выше 37,2°С или признаки респираторных заболеваний.

Долгая дорога к могиле Рабби Нахмана

Согласно представляют одного из течений хасидизма, его последователи обязаны побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле рабби Нахмана. Они также считают, что если они встретят Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.

В прошлом году в начале сентября Кабинет министров Украина запретил пропускать группы хасидов, которые направлялись в Украину для массового празднования Рош ха-Шана. Это позволил сделать постоянный рост числа заболевших коронавирусом как внутри страны, так и за границей.

Группы хасидов попытались прорваться в Украину через Беларусь, но в итоге оказались заблокированными на границе. Ситуация дошла до того, глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в Украину паломников.