Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом

Так паломники придерживались мер безопасности / Фото Игоря Серова / Коллаж "Сегодня"

За последние сутки у 156 израильтян, вернувшихся из Украины после празднования Рош ха-Шана, был выявлен коронавирус. 117 вернувшихся из Украины подозреваются в подделке тестов на COVID-19.

Такие данные обнародовало Управления по регистрации населения Израиля, сообщает портал newsru.co.il.

Поддельные справки

Министерство внутренней безопасности Израиля сообщило, что гражданам, воспользовавшимся поддельными справками о тестах на коронавирус, грозят уголовное преследование, штраф и срок до 5 лет лишения свободы. Они будут вызваны на допросы после выхода из режима самоизоляции.

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Ранее Управлением по регистрации населения была получена информация о десятках израильтян, которые заразились коронавирусом во время пребывания в Умани. Однако, чтобы вылететь домой, в аэропорту предъявили поддельные справки.

Ранее радиостанция "Кан Бет" сообщала, что около двух тысяч израильтян вынуждены задержаться в Украине из-за положительных тестов на коронавирус. Им предстоит вдали от дома соблюдать режим самоизоляции, и в Израиль вернуться они смогут только после отрицательного теста на COVID-19.

Меры от Украины