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Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусом

Ірина Ковальчук
10 вересня, 19:50
За добу у 156 ізраїльтян, які повернулися з України, було виявлено COVID-19

Так паломники дотримувалися заходів безпеки / Фото Ігоря Сєрова / Колаж "Сегодня"

За останню добу у 156 ізраїльтян, які повернулися з України після святкування Рош ха-Шана, було виявлено коронавірус. 117 тих, хто повернувся з України, підозрюють в підробці тестів на COVID-19.

Такі дані оприлюднило Управління по реєстрації населення Ізраїлю, повідомляє портал newsru.co.il.

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Підроблені довідки

Міністерство внутрішньої безпеки Ізраїлю повідомило, що громадянам, які скористалися підробленими довідками про тести на коронавірус, загрожує кримінальне переслідування, штраф і строк до 5 років позбавлення волі. Вони будуть викликані на допити після виходу з режиму самоізоляції.

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Раніше Управлінням з реєстрації населення була отримана інформація про десятки ізраїльтян, які заразилися коронавірусом під час перебування в Умані, проте, щоб вилетіти додому, в аеропорту пред'явили підроблені довідки.

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Раніше радіостанція "Кан Бет" повідомляла, що близько двох тисяч ізраїльтян змушені затриматися в Україні через позитивних тестів на коронавірус. Їм належить далеко від дому дотримуватися режиму самоізоляції, і в Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після негативного тесту на COVID-19.

Заходи від України

  • Нагадаємо, на початку серпня головний санітарний лікар Ігор Кузин повідомив, що в Умані було вжито необхідних заходів для прийому тисяч паломників-хасидів, в зв'язку з чим, Україна вирішила цього року не закривати кордон перед ними.
  • У минулому році на початку вересня Кабінет міністрів України заборонив пропускати групи хасидів, які прямували в Україну для масового святкування Рош ха-Шана.
  • Групи хасидів спробували прорватися в Україну через Білорусь, але в підсумку виявилися заблокованими на кордоні. Ситуація дійшла до того, що глава МВС Ізраїлю Ар'є Дері звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням пропустити в Україну паломників.

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