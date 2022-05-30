Уничтожили предателей. Новые детали взрыва в Мелитополе возле дома Балицкого

Появились новые подробности взрыва в Мелитополе. Фото: коллаж "Сегодня"

Появились новые подробности взрыва в Мелитополе, который произошел в районе дома псевдогубернатора региона Евгения Балицкого. Как стало известно, взорвался автомобиль с предателями. Припаркованный Mercedes был уничтожен за кафе "Шторм" в районе площади Победы.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

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Новые детали

По версии пропагандистских СМИ, которые опубликовали кадры с места происшествия, взрывное устройство было заложено в люке. А взрыв произошел, когда автомобиль проезжал мимо.

Автомобиль полностью уничтожен. Пострадавшие – семья коллаборантов, их имена оккупанты не разглашают.

Что известно о пострадавших предателях

У женщины – ранение груди. А у мужчины – множественные осколочные ранения туловища и переломы обеих ног.

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Что было ранее?

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Это произошло в 7:50 утра. По предварительной информации, взорвалось в районе дома псевдогубернатора региона Евгения Балицкого. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

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У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого, дрожали окна и стены в домах.

По предварительным данным, взорвалось в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что сработали диверсанты.

По предварительной информации, ранение получила дочь покойного Олега Балицкого (это родной брат фейкового губернатора и предателя Украины Евгения Балицкого. – Ред.).

Местное издание "РИА Мелитополь" опубликовало кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую.

"Есть информация, что ранение получила Евгения Зайцева – дочь покойного Олега Балицкого, брата фейкового губернатора – предателя Украины Евгения Балицкого", – пишут журналисты.

Захватчики оградили центральную площадь, где находится ДК им. Шевченко, в котором оккупанты организовали свою "военно-гражданскую администрацию".

Росгвардейцы, полиция, военные изучают какой-то пакет на тротуаре.

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