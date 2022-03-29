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Университет Шевченко возобновит учебный процесс – дата

Мария Дмитренко
29 марта, 11:10
Университет готов начать образовательный процесс со следующей недели

Университет имени Тараса Шевченко в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский университет имени Тараса Шевченко с 7 апреля намерен возобновить образовательный процесс.

Об этом сообщает KIEVMAP.

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Причем ВУЗ намерен принимать студентов из других учебных заведений – оставшихся в зонах боевых действий или на неподконтрольной территории.

"С сегодняшнего дня руководство КНУ начинает встречи с коллективами учебных подразделений, на которых основным вопросом будет возобновление образовательного процесса, завершение учебного года и проведение итоговой аттестации", – говорится в сообщении.

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