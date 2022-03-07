"Урожай сбитых летчиков пополнился": видео с пленным оккупантом

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Вооруженные силы Украины взяли в плен еще одного сбитого российского летчика – пилота вертолета Ми-8.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко и опубликовал соответствующее видео.

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"Урожай сбитых вражеских пилотов сегодня пополнился. "Непобедимая" превращается в армию пленных", – написал Цаплиенко.

В свою очередь, пленный россиянин призвал своих сограждан одуматься: