"Врожай збитих льотчиків поповнився": відео з полоненим окупантом

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Збройні сили України полонили ще одного збитого російського льотчика – пілота вертольота Мі-8.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко та опублікував відповідне відео.
"Врожай збитих ворожих пілотів сьогодні поповнився. "Непереможна" перетворюється на армію полонених", – написав Цаплієнко.
Своєю чергою, полонений росіянин закликав своїх співгромадян одуматися:
"Я, капітан Алаєв Вадим Ігорович, льотчик-штурман вертольота Мі-8, хочу звернутися до громадян Російської Федерації і до своїх товаришів по службі. Дорогі друзі, я прошу вас припинити ці дії і повернутися додому. Гине мирне населення – діти, жінки. Вони ні в чому не винні. Ще раз прошу вас одуматися, повернутися додому і припинити це все".
Під Херсоном знищено десятки вертольотів окупантів
Українська армія "накрила" аеродром Чорнобаївка поруч з Херсоном.
"Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила та техніка", – йдеться у повідомленні Командування морської піхоти.