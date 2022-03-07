"Врожай збитих льотчиків поповнився": відео з полоненим окупантом

Збройні сили України полонили ще одного збитого російського льотчика – пілота вертольота Мі-8.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко та опублікував відповідне відео.

Своєю чергою, полонений росіянин закликав своїх співгромадян одуматися:

"Я, капітан Алаєв Вадим Ігорович, льотчик-штурман вертольота Мі-8, хочу звернутися до громадян Російської Федерації і до своїх товаришів по службі. Дорогі друзі, я прошу вас припинити ці дії і повернутися додому. Гине мирне населення – діти, жінки. Вони ні в чому не винні. Ще раз прошу вас одуматися, повернутися додому і припинити це все".