Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

"Врожай збитих льотчиків поповнився": відео з полоненим окупантом

Павло Заяць
7 березня, 11:31
Військовий РФ закликав своїх товаришів по службі повернутися додому

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України полонили ще одного збитого російського льотчика – пілота вертольота Мі-8.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко та опублікував відповідне відео.

Реклама

"Врожай збитих ворожих пілотів сьогодні поповнився. "Непереможна" перетворюється на армію полонених", – написав Цаплієнко.

Своєю чергою, полонений росіянин закликав своїх співгромадян одуматися:

"Я, капітан Алаєв Вадим Ігорович, льотчик-штурман вертольота Мі-8, хочу звернутися до громадян Російської Федерації і до своїх товаришів по службі. Дорогі друзі, я прошу вас припинити ці дії і повернутися додому. Гине мирне населення – діти, жінки. Вони ні в чому не винні. Ще раз прошу вас одуматися, повернутися додому і припинити це все".

Під Херсоном знищено десятки вертольотів окупантів

Українська армія "накрила" аеродром Чорнобаївка поруч з Херсоном.

"Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила та техніка", – йдеться у повідомленні Командування морської піхоти.