Утечка аммиака на химзаводе в Горловке, а украинцам раздадут оружие – главные новости за ночь

РФ может использовать утечку химикатов в Горловке как повод для вторжения, а Украина готовится себя защищать / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

У предстоятеля ПЦУ Епифания подтвердили коронавирус

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заразился коронавирусом. Епифаний получил две прививки от коронавируса в прошлом году. Он будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, а в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей.

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Епифаний будет находиться на самоизоляции. Коллаж "Сегодня"

Украинцам раздадут оружие: тероборону на границе готовят к вторжению РФ

Силы территориальной обороны во всех пограничных областях Украины получат оружие. Об этом в эфире программы "Дебаты с Сергеем Руденко" заявил член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. По его словам, оружие бригады должны получить сегодня (15 января. – Ред.), а по всей стране – до февраля.

Украина готовится себя защищать / Фото: Коллаж: Сегодня

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Сотни домов без света, есть первый погибший: что непогода творит в Украине

Всю Украину накрыл сильный ветер, который второй день валит деревья, сносит электроопоры и рекламные щиты. Также со вчерашнего дня ряд населенных пунктов остался без электричества.

В Украине сильные порывы ветра сносят все на своем пути / Фото: Коллаж: Сегодня

Утечка аммиака на химзаводе в Горловке. В СБУ рассказали, готовит ли РФ диверсии

СБУ пока проверяет информацию о том, что на химзаводе "Стирол" в Горловке произошла утечка аммиака, а РФ использует это как повод для вторжения в Украину. Об этом сайту "Сегодня" заявила спикер управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.

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