У предстоятеля ПЦУ Епифания подтвердили коронавирус

Митрополит получил две прививки от коронавируса в прошлом году

Епифаний будет находиться на самоизоляции. Коллаж "Сегодня"

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заразился коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ

Реклама

Подробности

15 января митрополит получил положительный тест на COVID-19.

"15 января 2022 года днем Блаженнейший Митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус", – говорится в сообщении.

Епифаний получил две прививки от коронавируса в прошлом году. Он будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, а в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей.

Реклама

Ранее мы писали: