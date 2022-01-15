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У предстоятеля ПЦУ Епифания подтвердили коронавирус

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 января, 20:47
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Митрополит получил две прививки от коронавируса в прошлом году
Епифаний будет находиться на самоизоляции. Коллаж "Сегодня"
Епифаний будет находиться на самоизоляции. Коллаж "Сегодня"

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заразился коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ

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15 января митрополит получил положительный тест на COVID-19.

"15 января 2022 года днем Блаженнейший Митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус", – говорится в сообщении.

Епифаний получил две прививки от коронавируса в прошлом году. Он будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, а в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей.

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