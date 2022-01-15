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У предстоятеля ПЦУ Єпіфанія підтвердили коронавірус

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 січня, 20:47
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Митрополит отримав два щеплення від коронавірусу минулого року
Епіфаній перебуватиме на самоізоляції. Колаж "Сьогодні"
Епіфаній перебуватиме на самоізоляції. Колаж "Сьогодні"

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський та всієї України Епіфаній заразився коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ

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Деталі

15 січня митрополит отримав позитивний тест на COVID-19.

"15 січня 2022 року вдень Блаженніший Митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус", – йдеться у повідомленні.

Епіфаній отримав два щеплення від коронавірусу минулого року. Він перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, а протягом наступного тижня не здійснюватиме богослужіння та прийматиме відвідувачів.

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