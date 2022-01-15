У предстоятеля ПЦУ Єпіфанія підтвердили коронавірус

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський та всієї України Епіфаній заразився коронавірусом.
Про це повідомляє прес-служба ПЦУ
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15 січня митрополит отримав позитивний тест на COVID-19.
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"15 січня 2022 року вдень Блаженніший Митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус", – йдеться у повідомленні.
Епіфаній отримав два щеплення від коронавірусу минулого року. Він перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, а протягом наступного тижня не здійснюватиме богослужіння та прийматиме відвідувачів.
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