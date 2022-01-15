У предстоятеля ПЦУ Єпіфанія підтвердили коронавірус

Митрополит отримав два щеплення від коронавірусу минулого року

Епіфаній перебуватиме на самоізоляції. Колаж "Сьогодні"

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський та всієї України Епіфаній заразився коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ

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15 січня митрополит отримав позитивний тест на COVID-19.

"15 січня 2022 року вдень Блаженніший Митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус", – йдеться у повідомленні.

Епіфаній отримав два щеплення від коронавірусу минулого року. Він перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, а протягом наступного тижня не здійснюватиме богослужіння та прийматиме відвідувачів.

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