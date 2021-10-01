Уже сегодня! Водителям придется включать фары за городом: какие штрафы ждут нарушителей

Водители будут включать ближний свет фар. / Фото: Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня водители в Украине должны включать ближний свет фар или ходовые огни, когда едут вне населенных пунктов.

Об этом напоминают в Главном сервисном центре МВД.

Реклама

Правило будет действовать ближайшие 7 месяцев – до 1 мая 2022 года.

"Водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни. Если они отсутствуют в конструкции автомобиля – следует включать ближний свет фар", – отмечают в МВД.

Реклама

Эта норма нужна, чтобы сделать автомобили более заметными на дорогах, ведь в осенне-зимний период часто бывает пасмурная погода, дожди и туман.

Штрафы

Если водители игнорируют этот пункт правил дорожного движения, правоохранители имеют право их остановить. Кроме того, нарушения могут зафиксировать камеры на дорогах.

За игнорирование этого требования водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Ранее мы писали:

В Украине появятся новые дорожные знаки с 1 ноября. Будут использованы новые стандарты для текстов, появится новая форма стрелок и изменятся обозначения рек.

Недавно в Украине установили камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Они появились в трех областях и нескольких областных центрах.