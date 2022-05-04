В Беларуси заметили колонны военной техники – ехали в сторону Украины и Литвы (видео)

Белорусская военная техника ехала в сторону украинской и литовской границ. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром 4 мая заметили белорусскую военную технику, которая двигалась из Минска в сторону украинской и литовской границ.

Об этом сообщает мониторинговая группа военной активности "Беларускі Гаюн".

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В 8:30 утра по трассе Р-17 из Бреста в направлении границы с Украиной выехал дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Республики Беларусь.

С-300 – это зенитно-ракетный комплекс, способный поражать различные цели на дальностях от нескольких до 75-200 км.

В колонне двигалось около 25-30 единиц техники. Среди прочего замечены пусковые установки 5П85 и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 5Н63 с пунктом боевого управления.

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Военная техника была замечена в 50 км от украинской границы.

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Колонна белорусской техники

ВСУ захватили колонну обеспечения российских оккупантов

На севере Украины вооруженными силами захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

Отметили, что захватили часть, другую уничтожили.

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