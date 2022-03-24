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ВСУ захватили колонну обеспечения российских оккупантов (фото)

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24 марта, 11:54
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ВСУ уничтожили с начала войны уже 1597 бронированных машин оккупантов
Военные РФ несут большие потери на территории страны
Военные РФ несут большие потери на территории страны / Фото: Коллаж: Сегодня

На севере Украины вооруженными силами захвачена колонна обеспечения российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

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Отметили, что захватили часть, другую уничтожили.

За месяц войны армия РФ понесла огромные потери

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов. Об этом сообщили ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно:

  • личного состава около 15 800 человек;
  • танков ‒ 530 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;
  • артиллерийских систем– 280 ед.;
  • РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 108 ед.;
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1033 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;
  • специальная техника – ​​16;
  • Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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Лейтенант Пантелюк Сергей - командир взвода. Вместе со своими бойцами встретил колонну танков близ Равнополья (Черниговщина), сумел уничтожить бронетехнику врага и остановил наступление. Получил ранение, несовместимое с жизнью… В этот же день жена родила ему дочь, которую он так и не успел увидеть. Но она точно будет гордиться отцом, Героем Украины.

Герої не вмирають!
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Василий Штефко - солдат-доброволец, рота огневой поддержки 128-й горно-штурмовой бригады. Потерял обе ноги на производстве (у него - протезы), но это не остановило 55-летнего мужчину пойти в военкомат и убедить всех, что он будет полезен в защите родины: "Просто не смог сидеть дома. Как и мой отец, который в 1941-м, когда ему было 15, соврал, что уже совершеннолетний, и пошел на фронт"... Жена и 11-летняя дочь ждут воина с победой.
Слава Україні!
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35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
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