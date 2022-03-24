ВСУ захватили колонну обеспечения российских оккупантов (фото)

На севере Украины вооруженными силами захвачена колонна обеспечения российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб в Facebook.
Отметили, что захватили часть, другую уничтожили.
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Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов. Об этом сообщили ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно:
- личного состава около 15 800 человек;
- танков ‒ 530 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;
- артиллерийских систем– 280 ед.;
- РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
- средства ПВО – 47 ед.;
- самолетов – 108 ед.;
- вертолетов – 124 ед.;
- автомобильной техники – 1033 ед.;
- корабли/катера – 4 ед.;
- цистерн с ГСМ – 72.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;
- специальная техника – 16;
- Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.