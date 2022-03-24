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ЗСУ захопили колону забезпечення російських окупантів (фото)

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24 березня, 11:54
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ЗСУ знищили з початку війни вже 1597 броньованих машин окупантів
Військові РФ зазнають великих втрат на території країни
Військові РФ зазнають великих втрат на території країни / Фото: Колаж: Сьогодні

На півночі України збройними силами захоплено колону забезпечення російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

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Наголосили, що захопили частину, іншу знищили.

За місяць війни армія РФ зазнала величезних втрат

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів. Про це повідомили ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 склали приблизно:

  • особового складу близько 15800 осіб;
  • танків – 530 од.;
  • бойових броньованих машин – 1597 од.;
  • артилерійських систем – 280 од.;
  • РСВВ/РСЗВ – 82 од.;
  • засоби ППО – 47 од.;
  • літаків – 108 од.;
  • вертольотів – 124 од.;
  • автомобільної техніки – 1033 од.;
  • кораблі/катери – 4 од.;
  • цистерн із ПММ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;
  • спеціальна техніка – 16;
  • Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-
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