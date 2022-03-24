ЗСУ захопили колону забезпечення російських окупантів (фото)

На півночі України збройними силами захоплено колону забезпечення російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб у Facebook.
Наголосили, що захопили частину, іншу знищили.
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За місяць війни армія РФ зазнала величезних втрат
Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів. Про це повідомили ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 склали приблизно:
- особового складу близько 15800 осіб;
- танків – 530 од.;
- бойових броньованих машин – 1597 од.;
- артилерійських систем – 280 од.;
- РСВВ/РСЗВ – 82 од.;
- засоби ППО – 47 од.;
- літаків – 108 од.;
- вертольотів – 124 од.;
- автомобільної техніки – 1033 од.;
- кораблі/катери – 4 од.;
- цистерн із ПММ – 72.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;
- спеціальна техніка – 16;
- Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.