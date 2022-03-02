В белорусском Мозыре морги забиты чеченцами

Чеченские войска (фото Reuters)/Труп оккупанта (фото из соцсетей)

Власти Беларуси предоставили свои морги под трупы уничтоженных во время вторжения на территорию Украины оккупантов.

Об этом сообщает пресс-секретарь белорусского лидера Светланы Тихановской Анна Красулина, ссылаясь на полученную оперативную информацию.

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"Знаем, что в Мозыре забиты все морги. Причем там этнические чеченцы. И знаем, по оперативной информации, что им поручено на долгое хранение эти трупы агрессора положить. Это значит, что они (российские власти) боятся отправлять "груз 200" в Чечню. Мы не дадим скрыть это российской пропаганде, что они (чеченцы и россияне) гибнут массово на территории страны, куда их никто не приглашал, и они должны вернуться к себе домой", – рассказала Красулина в эфире "Украина 24".

Украина просит Красный крест вывезти трупы оккупантов

РФ должна знать, сколько трупов российских военных сейчас на территории Украины. Такое заявление сделала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук:

"Мы обращаемся к международному Красному кресту и просим, чтобы они помогли вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию, это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная необходимость, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию нашей страны.

ВСУ уничтожили подразделение чеченских боевиков

Украинские военные уничтожили подразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром.

Об этом сообщила Верховная Рада. В Офисе президента "Суспільному" подтвердили эту информацию.