В большинстве регионов – сухо: погода в Украине на 15 января (карта)

На дорогах местами гололедица. Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине в субботу, 15 января, будет довольно ветреной.
Об этом сообщает Укргидрметцентр
Погода в регионах
От этого и прохлада станет более ощутимой. В большинстве регионов – сухо, будет снежить только в части восточных и северных областей. В ночь на 15 января на большей части страны ожидается мокрый снег, местами с дождем. Днем существенных осадков синоптики не прогнозируют.
На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 с порывами до 15-20 метров в секунду
Температура воздуха 15 января составит:
- на западе днем от -1 до +3, ночью от -3 до +1;
- на севере днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2;
- на востоке днем от -1 до 0, ночью от 0 до -2;
- на юге днем от +2 до +4, ночью от -1 до -+2;
- в центре днем от -1 до +1, ночью от -1 до -2.
В Киеве дневная температура будет 0...+2, ночная – 0...-2. В столице ночью тоже может быть мокрый снег.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.