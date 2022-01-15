У більшості регіонів – сухо: погода в Україні на 15 січня (карта)

На дорогах подекуди ожеледиця. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в суботу, 15 січня, буде доволі вітряною.

Про це повідомляє Укргідрметцентр

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Погода в регіонах

Від цього і прохолода стане більш відчутною. У більшості регіонів – сухо, сніжить лише у частині східних та північних областей. У ніч проти 15 січня на більшій частині країни очікується мокрий сніг, місцями з дощем. Вдень опадів синоптики не прогнозують.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 з поривами до 15-20 метрів за секунду

Температура повітря 15 січня становитиме:

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на заході вдень від -1 до +3, уночі від -3 до +1;

на півночі вдень від -1 до +1, уночі від 0 до -2;

на сході вдень від -1 до 0, уночі від 0 до -2;

на півдні вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +2;

у центрі вдень від -1 до +1, уночі від -1 до -2.

У Києві денна температура становитиме 0...+2, нічна – 0...-2. У столиці вночі також може бути мокрий сніг.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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