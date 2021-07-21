В "Борисполе" задержали наркокурьеров с 2 кг кокаина (фото)

Один из иностранцев провозил больше килограмма наркотика в себе, а второй оказался не таким продуманным

СБУ накрыла наркотрафик через аэропорт "Борисполь" – задержаны два наркокурьера, которые пыталась провезти в Украину два килограмма кокаина. Об этом сообщили в спецслужбе.

В Украину был организован канал поставки наркотиков с одной из стран Латинской Америки, а для этого была выстроена сеть наркокурьеров. В СБУ говорят, что за этим каналом стоит международная преступная группировка.

Один из задержанных

"Многоэтапная спецоперация по выявлению злоумышленников завершилась в Международном аэропорту "Борисполь" задержанием двух наркокурьеров с очередными партиями кокаина. Один из них скрыл "товар" в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте. Всего в ходе следственных действий правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию кокаина общим весом 2 кг", – говорится в сообщении.

Запакованный кокаин

Задержанным иностранцам сообщено о подозрении по ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств).

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Кокаин в капсулах

Как сообщали новости "Сегодня", в апреле в Киеве задержали иностранца с кокаином в животе. В брюшной полости мужчины обнаружили 91 капсулу с неизвестным веществом.

Также мы писали, что СБУ задержала первого в истории Украины пирата. Украинец сам сначала захватил огромный корабль, а потом военный арсенал охранной компании на другом судне – требовал сотни тысяч долларов выкупа.