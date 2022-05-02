В Бородянке чудом спасли котика в разрушенной многоэтажке (фото, видео)

В Бородянке из многоэтажки спасли котика. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области зоозащитники организовали операцию по спасению котика. Его заметили в разрушенной многоэтажке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и Facebook-страница ЗооПатруль.

Реклама

Котик был на седьмом этаже дома, которого уже нет. Маленький пушистик чудом уцелел.

Зоозащитники вызвали на место спасателей, которым пришлось пригнать из другого города необходимую для спасения кота автолестницу.

Реклама

"Быть орком = покинуть своих убитых бурят гнить в украинской земле, потому что руки заняты ворованной стиральной машинкой. Быть украинцем = увидеть в разрушенном доме одинокого кота и бить тревогу. Организовать спасательную операцию по освобождению несчастного животного и не сдаться", – отметили в ГСЧС.

Реклама

Спасательная операция в Бородянке. Фото: ГСЧС

Также в ГСЧС опубликовали видео счастливого спасения бородянского котика.

"В поселке, где до сих пор чувствуется запах смерти, произошло маленькое чудо", – добавили спасатели.

Раньше мы писали: