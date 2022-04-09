В Харькове спасли кота, который две недели провел под завалами разрушенной квартиры (фото, видео)

Спасатели заметили испуганного и грязного домашнего питомца под диваном среди завалов

В Харькове под завалами спасли кота. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове спасатели обнаружили под завалами многоэтажки кота, который около двух недель провел под завалами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

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Так, 9 апреля спасатели выезжали на разборку завалов в жилую 5-этажку в Индустриальном районе города Харькова.

Две недели назад враг нанес ракетные обстрелы по жилым зданиям. Разрушены были лестничные клетки, крыша и квартиры на 4-м и 5-м этажах дома. Спасатели, разбирая завалы, заметили за диваном в квартире на 4 этаже кота. Он был испуган и совершенно грязный. К тому же, кот две недели просидел в закрытом разрушенном доме.

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Спасенный кот. Фото: ГСЧС

Спасатели достали испуганное животное из-под завала и передали женщине, живущей в квартире на 2-м этаже. Пока в безопасности, накормлен и ждет своих хозяев.

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В Буче спасли собаку, которая лежала в разбитом авто

В освобожденной от оккупантов Бучи полицейские обнаружили собаку в одной из разбитых машин. Животное было очень измучено.

Патрульные отвезли собаку к ветеринару, а затем один из них решил оставить собаку себе.

По предварительной информации, хозяина собаки, пожалуй, уже нет в живых.

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