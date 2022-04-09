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У Харкові врятували кота, який два тижні провів під завалами зруйнованої квартири (фото, відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 квітня, 21:13
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Рятувальники помітили зляканого та брудного домашнього улюбленця під диваном серед завалів
В Харкові під завалами врятували кота.
В Харкові під завалами врятували кота. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки кота, який близько двох тижнів провів під завалами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

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Так, 9 квітня рятувальники виїздили на розбирання завалів у житлову 5-поверхівку, що у Індустріальному районі міста Харкова.

Два тижні тому ворог завдав ракетного обстрілу по житловим будівлям. Зруйновані були сходові клітини, дах та квартири на 4-му та 5-му поверхах будинку. Рятувальники, розбираючи завали, помітили за диваном у квартирі на 4-му поверсі кота. Він був переляканий та повністю брудний. До того ж, кіт два тижні просидів у зачиненій зруйнованій оселі.

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Врятований кіт. Фото: ДСНС

Рятувальники дістали перелякану тваринку з-під завалу та передали жінці, яка живе у квартирі на 2-му поверсі. Наразі кіт у безпеці, нагодований та чекає на своїх господарів.

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У Бучі врятували собаку, який лежав у розбитому авто

У звільненій від окупантів Бучі поліцейські виявили собаку в одній з розбитих машин. Тварина була дуже змучена.

Патрульні відвезли собаку до ветеринара, а потім один з них вирішив залишити пса собі.

За попередньою інформацією, господаря собаки, мабуть, уже немає в живих.

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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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