У Бучі патрульний врятував змученого собаку, який лежав у розбитому авто (фото, відео)

У звільненій від окупантів Бучі поліцейські виявили собаку в одній з розбитих машин. Тварина була дуже змучена.
Відповідні фото опублікували у Telegram-каналі "Киевский движ".
Історія з Бучі зі щасливим кінцем
Під час огляду міста в одній з розбитих машин патрульні побачили собаку. Він був настільки змучений, що спав прямо на уламках скла.
Далі по темі
Патрульні відвезли собаку до ветеринара, а потім один з них вирішив залишити пса собі.
За попередньою інформацією, господаря собаки, мабуть, уже немає в живих.
У Бучі врятували хаскі
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким із загиблих по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.