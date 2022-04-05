У Бучі патрульний врятував змученого собаку, який лежав у розбитому авто (фото, відео)

Патрульні відвезли собаку до ветеринара, а потім один з них вирішив залишити пса собі

У Бучі патрульні врятували собаку. Фото: колаж "Сьогодні"

У звільненій від окупантів Бучі поліцейські виявили собаку в одній з розбитих машин. Тварина була дуже змучена.

Відповідні фото опублікували у Telegram-каналі "Киевский движ".

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Під час огляду міста в одній з розбитих машин патрульні побачили собаку. Він був настільки змучений, що спав прямо на уламках скла.

Патрульні відвезли собаку до ветеринара, а потім один з них вирішив залишити пса собі.

За попередньою інформацією, господаря собаки, мабуть, уже немає в живих.

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