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У Бучі патрульний врятував змученого собаку, який лежав у розбитому авто (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 14:52
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Патрульні відвезли собаку до ветеринара, а потім один з них вирішив залишити пса собі
У Бучі патрульні врятували собаку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Бучі патрульні врятували собаку. Фото: колаж "Сьогодні"

У звільненій від окупантів Бучі поліцейські виявили собаку в одній з розбитих машин. Тварина була дуже змучена.

Відповідні фото опублікували у Telegram-каналі "Киевский движ".

Історія з Бучі зі щасливим кінцем

Під час огляду міста в одній з розбитих машин патрульні побачили собаку. Він був настільки змучений, що спав прямо на уламках скла.

Патрульні відвезли собаку до ветеринара, а потім один з них вирішив залишити пса собі.

За попередньою інформацією, господаря собаки, мабуть, уже немає в живих.

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