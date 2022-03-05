Україну захищають навіть коти! У Мережі з'явилося миле фото

Навіть українські коти хочуть захищати Україну від російських військових. Миле фото кота-захисника з'явилося у соцмережах.
Фото опублікували в Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".
Кіт заснув між боєприпасами, але він обов'язково прокинеться, коли відчує ворога.
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"Я просто захищаю свою батьківщину" , – підписали фото автори.
Окупанти зазнають великих втрат
Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.
"Контратакують окупантів під Харковом, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас… Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили у найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тис. убитих російських військових – це хлопці 18-20 років, майже діти. Солдати, яким не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. Росія точно могла б дати цим своїм людям щось інше, крім смерті", – наголосив глава держави.
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