В Броварах мужчины устроили стрельбу из-за такси, есть раненый (фото)

Мужчины одновременно вызвали такси / Коллаж "Сегодня"

В Броварах неизвестный выстрелил 32-летнему мужчине в грудь. Он уехал на такси. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Оба мужчины были пьяны и одновременно вызвали такси, а когда приехали авто, они не смогли определиться, кто первый поедет. Мужчины начали драться, а один из них достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, а затем случайно ранил другого в грудь.

32-летнему пострадавшему врачи оказали медицинскую помощь. К счастью, его жизни ничего не угрожает. От госпитализации он отказался.

Полицейские проверили нападающего в Броварах. Фото: ГУНП в Киевской области

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Наказание

По данному факту полицейские возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Нападающему за содеянное грозит 850 гривен штрафа.

Полицейские проверили нападающего в Броварах. Фото: ГУНП в Киевской области

Стрілянина в Броварах не перша

У травні рано вранці в Броварах десятки людей влаштували перестрілку посеред вулиці.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в місті сталася кримінальна розбірка між угрупованнями, що були "дахом" перевезення маршрутними таксі.

На даний час поліцейські затримали 21 учасника перестрілки: 11 – в Броварах, 5 – у Житомирській області та 5 – у Вінницькій.

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