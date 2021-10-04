У Броварах чоловіки влаштували стрілянину через таксі, є поранений (фото)

Чоловіки одночасно викликали таксі / Колаж "Сьогодні"

У Броварах невідомий вистрілив 32-річному чоловікові в груди. Він поїхав на таксі. За даним фактом порушили кримінальну справу.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Подробиці

Обидва чоловіки були п'яні і одночасно викликали таксі, а коли приїхали авто, вони не змогли визначитися, хто перший поїде. Чоловіки почали битися, а один з них дістав травматичний пістолет і вистрілив в повітря, а потім випадково поранив іншого в груди.

32-річному потерпілому лікарі надали медичну допомогу. На щастя, його життю нічого не загрожує. Від госпіталізації він відмовився.

Поліцейські перевірили нападника в Броварах. Фото: ГУНП в Київській області

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Покарання

За даним фактом поліцейські порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нападнику за скоєне загрожує 850 гривень штрафу.

Поліцейські перевірили нападника в Броварах. Фото: ГУНП в Київській області

Стрілянина в Броварах НЕ перша

У травні рано вранці в Броварах десятки людей влаштувалі перестрілку посеред вулиці.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявил, что в городе став кримінальна розбірка между угрупованнямі, что були "дахом" перевезення маршрутними таксі.

Сейчас годину поліцейські Затримали 21 учасника перестрілкі: 11 – в Броварах, 5 – у Жітомірській області та 5 – у Вінницькій.

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