В Черниговской области местные жители разбили вражеский бензовоз (фото)

Вражеский бензовоз под Черниговом / Коллаж "Сегодня"

В селе Новые Боровичи Черниговской области местные жители помогли обезвредить вражеский бензовоз. Люди сделали в лесу засаду, чтобы остановить движение транспорта. В результате машина с горючим для противника попала в завал, бензовоз потерял управление и врезался в дерево.

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Об этом сообщило "Суспільне Чернігів со ссылкой на ОК "Північ".

Бензовоз противника попал в завал/ Фото: "Суспільне Чернігів"

Бензовоз противника попал в завал/ Фото: "Общественное Чернигов"

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На месте силовики изъяли документы и вещи. Среди прочего оказался путевой лист с российскими печатями.

Документы, которые нашли в кабине бензовоза/ Фото: "Суспільне Чернігів"