У Чернігівській області місцеві жителі розбили ворожий бензовоз (фото)

Ворожий бензовоз під Чернігівом / Колаж "Сьогодні"

У селі Нові Боровичі на Чернігівщині місцеві жителі допомогли знешкодити ворожий бензовоз. Люди зробили в лісі засідку, щоб зупинити рух транспорту. У підсумку машина з пальним для ворога потрапила в завал, бензовоз втратив керування і врізався в дерево.

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Про це повідомило "Суспільне Чернігів, посилаючись на ОК "Північ".

Бензовоз противника потрапив у завал/ Фото: "Суспільне Чернігів"

Бензовоз противника потрапив у завал/ Фото: "Суспільне Чернігів"

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На місці силовики вилучили документи та речі. Серед іншого виявився дорожній лист із російськими печатками.

Документи, які знайшли у кабіні бензовозу / Фото: "Суспільне Чернигов"