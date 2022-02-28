У Чернігівській області місцеві жителі розбили ворожий бензовоз (фото)

Ворожий бензовоз під Чернігівом / Колаж "Сьогодні"
У селі Нові Боровичі на Чернігівщині місцеві жителі допомогли знешкодити ворожий бензовоз. Люди зробили в лісі засідку, щоб зупинити рух транспорту. У підсумку машина з пальним для ворога потрапила в завал, бензовоз втратив керування і врізався в дерево.
Про це повідомило "Суспільне Чернігів, посилаючись на ОК "Північ".
Бензовоз противника потрапив у завал/ Фото: "Суспільне Чернігів"
Бензовоз противника потрапив у завал/ Фото: "Суспільне Чернігів"
На місці силовики вилучили документи та речі. Серед іншого виявився дорожній лист із російськими печатками.
Документи, які знайшли у кабіні бензовозу / Фото: "Суспільне Чернигов"