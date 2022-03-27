В Чернобаевке мужчина работал на оккупантов и раздавал товары из РФ (фото)

В Херсонской области мужчина сотрудничал с оккупантами. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернобаевке Херсонской области мужчина сотрудничал с российскими оккупантами, помогая им образовывать оккупационные органы управления в обществе. По данному факту началось расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

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Как стало известно, мужчина участвовал в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ.

Такими действиями украинец публично помогал российским оккупантам в создании показательного положительного имиджа путем раздачи товаров, то есть совершал коллаборационную деятельность в пользу страны-агрессора.

Что грозит?

За совершенное мужчине предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

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Мужчина раздавал российские товары в Чернобаевке. Фото: Херсонская областная прокуратура

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Двойные стандарты бизнеса? Как владелец OLX помогал с кадрами армии оккупанта

В последнее время у многих западных компаний возникла дилемма – оставаться в России и нести репутационные потери или плюнуть на недополученную прибыль, свернуть или заморозить свой бизнес и выйти с токсичного российского рынка. При этом зачастую случается ситуация, что украинская дочка требует от материнской компании уйти с российского рынка, а та в ответ на это начинает давление на украинских сотрудников. Или же наша компания помогает ВСУ, а их российские коллеги помогают набирать контрактников для войны в Украине.

"Сегодня" разбирались, как этому можно помешать.

Как показывает практика, во время войны очень сложно усидеть одной попой на двух стульях. Например, французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin отказалась от того, чтобы покинуть российский рынок. На украинский офис, который требовал от материнской компании выйти из РФ, оказывалось давление.