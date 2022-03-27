У Чорнобаївці чоловік працював на окупантів та роздавав товари з РФ (фото)

На Херсонщині чоловік співпрацював з окупантами. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чорнобаївці Херсонської області чоловік співпрацював з російськими окупантами, допомагаючи їм створювати окупаційні органи управління в громаді. За цим фактом почалося розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

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Деталі

Як стало відомо, чоловік брав участь в організації роздачі серед місцевих громадян продовольства, завезеного з РФ.

Такими діями українець публічно допомагав російським окупантам у створенні показового позитивного іміджу шляхом роздачі товарів, тобто здійснював колабораційну діяльність на користь країни-агресорки.

Що загрожує?

За вчинене чоловікові передбачено покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

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Чоловік роздавав російські товари у Чорнобаївці. Фото: Херсонська обласна прокуратура

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Подвійні стандарти бізнесу? Як власник OLX допомагав з кадрами армії окупанта

Останнім часом у багатьох західних компаній виникла дилема – залишатися у Росії та нести репутаційні втрати чи плюнути на недоотриманий прибуток, згорнути чи заморозити свій бізнес та вийти з токсичного російського ринку. При цьому часто трапляється ситуація, що українська донька вимагає від материнської компанії піти з російського ринку, а та у відповідь на це починає тиск на українських співробітників. Чи наша компанія допомагає ЗСУ, а їхні російські колеги допомагають набирати контрактників для війни в Україні.

"Сьогодні" розбиралися, як цьому можна завадити.

Як показує практика, під час війни дуже складно всидіти однією попою на двох стільцях. Наприклад, французька мережа будівельних магазинів Leroy Merlin відмовилася від того, щоб залишити російський ринок. На український офіс, який вимагав від материнської компанії вийти з РФ, чинився тиск.