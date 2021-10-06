В Чернобыле заметили редкого грызуна из Южной Америки (фото)

Нутрия в Чернобыле. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернобыльском заповеднике заметили нутрию, которая родом из Южной Америки. Откуда взялось животное в наших краях – пока неизвестно.

Об этом сообщили на странице в Facebook Чернобыльского заповедника.

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Что известно о нутрии?

Нутрию также называют болотным бобром, однако она не из наших краев. Естественный ареал этого полуводного грызуна – Южная Америка. В Европейском Союзе и на территории Украины нутрия является чужеродным инвазивным видом, ввезенным давно для промышленного разведения на мех.

Нутрия попала в зону отчуждения. Фото: Чернобыльский заповедник

Нутрия оказалась в Чернобыльском заповеднике

Как животное попало в зону отчуждения – неизвестно.

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"Может, сбежала из какого-то дома... Ей будет трудно пережить зиму, особенно такую холодную, как прошлогодняя. Это животное не умеет как бобр строить жилье и плохо ориентируется подо льдом. Однако существует вероятность, что в зоне отчуждения все же существует небольшая популяция этого грызуна. Ибо практика показывает: заповедная территория для всех животных как магнит", – рассказали представители заповедника.

В Чернобыли заметили редкое животное. Фото: Чернобыльский заповедник

Коротко о нутриях

Внешне нутрия напоминает большую крысу. Длина ее тела до 60 см, хвоста – до 45 см, весит нутрия 5-12 кг. Самцы крупнее самок.

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Телосложение у нутрии тяжелое: голова массивная, с непропорционально маленькими глазами и ушами. Конечности относительно короткие. Морда тупая, с длинными вибриссами. Резцы ярко-оранжевого цвета.

Естественный ареал нутрии ограничен южной половиной Южной Америки от Боливии и южной Бразилии до Огненной Земли. Она была акклиматизирована во многих странах Европы и Северной Америки.

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