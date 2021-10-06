У Чорнобилі помітили рідкісного гризуна з Південної Америки (фото)

Нутрія в Чорнобилі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чорнобильському заповіднику помітили нутрію, яка родом з Південної Америки. Звідки взялася тварина в наших краях – поки невідомо.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Чорнобильського заповідника.

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Що відомо про нутрію?

Нутрію також називають болотним бобром, однак вона не з наших країв. Природний ареал цього полуводного гризуна – Південна Америка. В Європейському Союзі і на території України нутрія є чужорідним інвазивним видом, ввезеним давно для промислового розведення на хутро.

Нутрія потрапила в зону відчуження. Фото: Чорнобильський заповідник

Нутрія опинилася в Чорнобильському заповіднику

Як тварина потрапила в зону відчуження – невідомо.

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"Може, втекла з якогось будинку... Їй буде важко пережити зиму, особливо таку холодну, як торішня. Ця тварина не вміє як бобер будувати житло і погано орієнтується під льодом. Однак існує ймовірність, що в зоні відчуження все ж існує невелика популяція цього гризуна. Бо практика показує: заповідна територія для всіх тварин як магніт", – розповіли представники заповідника.

У Чорнобилі помітили рідкісну тварину. Фото: Чорнобильський заповідник

Коротко про нутрію

Зовні нутрія нагадує великого щура. Довжина її тіла до 60 см, хвоста – до 45 см, важить нутрія 5-12 кг. Самці більші за самок.

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Статура нутрії: голова масивна, з непропорційно маленькими очима і вухами. Кінцівки відносно короткі. Морда з довгими вибриссами. Різці яскраво-оранжевого кольору.

Природний ареал нутрії обмежений південною половиною Південної Америки від Болівії і південною Бразилією до Вогняної Землі. Вона була акліматизована в багатьох країнах Європи і Північної Америки.

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