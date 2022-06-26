В Черном море снова обстреляли "вышку Бойко" – СМИ

"Вышка Бойко" снова горит. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черном море снова обстреляли вышку "Черноморнефтегаза" ("вышку Бойко"). Удар нанесен ночью 26 июня. Снаряд попал в вертолетную площадку российских захватчиков.

Об этом пишут росСМИ.

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Сообщается, что ночной удар был нанесен предположительно ракетой по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) "Таврида".

Снаряд попал в вертолетную площадку оккупантов, оставив дыру диаметром почти пять метров.

Удары по "вышке Бойко"

20 июня стало известно об ударе ВСУ по "вышкам Бойко" – буровым платформам в Черном море, которые были захвачены РФ после незаконной аннексии Крыма.

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Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял: официального подтверждения того, что ВСУ обстреляли газовые вышки, нет, однако украинские военные имели для этого основания. Братчук указал на то, что Россия разместила военных и оборудование на этих платформах.

Позже оперативное командование "Юг" подтвердило нанесение ударов по позициям российских захватчиков на острове Змеиный в Черном море.

Ранее мы рассказывали, что пожар на буровых платформах "Черноморнефтегаза", поврежденных после удара, попал на спутниковые снимки американского аэрокосмического агентства NASA.