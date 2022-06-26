У Чорному морі знову обстріляли "вишку Бойка" – ЗМІ

"Вишка Бойка" знову горить. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чорному морі знову обстріляли вишку "Чорноморнафтогазу" ("вишку Бойка"). Удар завдано вночі 26 червня. Снаряд поцілив у вертолітний майданчик російських загарбників.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Повідомляють, що нічний удар завдано, імовірно, ракетою по самопідйомній плавучій буровій установці (СПБУ) "Таврида".

Снаряд влучив у вертолітний майданчик окупантів, залишивши дірку діаметром майже п'ять метрів.

Удари по "вишках Бойка"

20 червня стало відомо про удари ЗСУ по "вишках Бойка" – бурових платформах у Чорному морі, захоплених РФ після незаконної анексії Криму.

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Представник Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв: офіційного підтвердження того, що ЗСУ обстріляли газові вишки, немає, проте українські військові мали для цього підстави. Братчук вказав на те, що Росія розмістила військових та обладнання на цих платформах.

Пізніше оперативне командування "Південь" підтвердило завдання ударів по позиціях російських загарбників на острові Зміїний у Чорному морі.

Раніше ми розповідали, що пожежа на бурових платформах "Чорноморнафтогазу", пошкоджених після удару, потрапила на знімки американського аерокосмічного агентства NASA.