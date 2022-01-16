В Черновцах раздался мощный взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

С дома эвакуировали жителей. / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Черновцов произошел взрыв газа в многоэтажке. В результате два человека получили ранения.

Об этом сообщает местный портал Молодой буковинец.

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Взрыв произошел в доме на улице Шептицкого, 15. Газ взорвался на третьем этаже.

Информация в полицию о взрыве поступила в 19:17. На месте патрульные обеспечивают охрану, вызвали скорую и пожарных.

Данные о пострадавших

Из дома после взрыва были эвакуированы все жители. Кроме того, известно по меньшей мере о двух пострадавших.

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Место взрыва. Фото: Молодой буковинец

Основные причины взрывов газа в Украине:

самовольная установка газовых приборов с нарушением норм и правил;

самопроизвольное вмешательство в систему воздухообмена, в том числе установка герметичных пластиковых окон и дверей без дополнительной вентиляции;

установка газовых водонагревателей в помещениях, не отвечающих требованиям монтажа и эксплуатации, в в том числе в ванных комнатах;

применение вентиляционных гофрированных патрубков толщиной 1 мм в местах подсоединения газового оборудования к дымоходу.

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