В Чернівцях пролунав потужний вибух у багатоповерхівці, є потерпілі

З будинку евакуювали мешканців. / Фото: Колаж: Сьогодні
У центрі Чернівців стався вибух газу в багатоповерхівці. Через це двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє місцевий портал Молодий буковинець.
Вибух стався у будинку на вулиці Шептицького, 15. Газ вибухнув на третьому поверсі.
Інформація в поліцію про вибух надійшла о 19:17. На місці патрульні забезпечують охорону, викликали швидку та пожежників.
Дані про потерпілих
З будинку після вибуху евакуювали всіх жителів. Крім того, відомо щонайменше про двох потерпілих.
Місце вибуху. Фото: Молодий буковинець
Основні причини вибухів газу в Україні:
- самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;
- самовільне втручання в систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;
- встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, які не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;
- застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу та ін. причини.
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