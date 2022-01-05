В Днепре в квартиру залетело дикое животное – пришлось вызывать спасателей (фото)

Летучую мышь пришлось ловить спасателям. / Фото: Коллаж: Сегодня
В городе Днепр спасатели ночью поймали летучую мышь в ванной комнате одной из квартир. Она попала туда через вентиляционное отверстие.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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4 января в 23:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе владельцы квартиры обнаружили летучую мышь в ванной комнате.
Туда приехали спасатели. Оказалось, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванной комнате дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили животное и выпустили на свободу за пределами города.
На место выезжали 4 спасателя и 1 единица техники ГСЧС.
Спасатели ловили летучую мышь в плотных варежках. Фото: ГСЧС
Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь
- Не стоит паниковать, бояться. Такая "встреча" – это стресс как для человека, так и для самой летучей мыши.
- Помешайте животному проникнуть вглубь квартиры. Откройте окно пошире и тряпкой (полотенцем) направьте ее полет на улицу. Или дождитесь, пока она самостоятельно вылетит в окно. Не пытайтесь сбить летучую мышь с помощью предметов – это может травмировать животное и привести к его гибели.
- Если летучая мышь перестала летать и села на стену или другую поверхность, наденьте плотные (например, кожаные) перчатки и попробуйте поймать животное. Старайтесь держать животное таким образом, чтобы его крылья были прижаты к телу. Большой палец можно зафиксировать под подбородком, тогда животное не сможет укусить.
- Если поймали, уроните животное на улицу. При этом температура воздуха должна быть выше нуля. Ведь известно, что зимой летучие мыши впадают в спячку.
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