У Дніпрі в квартиру залетіла дика тварина – довелося викликати рятувальників (фото)

Кажана довелося ловити рятувальникам. / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Дніпро рятувальники вночі зловили кажана у ванній кімнаті однієї з квартир. Він потрапив туди через вентиляційний отвір.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Подробиці

4 січня о 23:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, про те, що на проспекті Дмитра Яворницького у Соборному районі власники квартири виявили кажана у ванній кімнаті.

Туди приїхали рятувальники. Виявилося, що кажан випав з вентиляційного отвору у ванній кімнаті оселі. Співробітники аварійно-рятувального підрозділу виловили тварину та випустили на волю за межами міста.

На місце виїжджали 4 рятувальники та 1 одиницю техніки ДСНС.

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Рятувальники ловили кажана в цупких рукавицях. Фото: ДСНС

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Що робити, якщо в квартиру залетів кажан

Не варто панікувати, боятися. Така "зустріч" – це стрес як для людини, так і для самого кажана.

Завадьте тваринці проникнути вглиб квартири. Відкрийте вікно якомога ширше та ганчіркою (рушником) спрямуйте її політ на вулицю. Або ж дочекайтеся, допоки вона самостійно вилетить у вікно. Не намагайтеся збити кажана за допомогою предметів – це може травмувати тваринку та призвести до її загибелі.

Якщо кажан перестав літати та сів на стіну чи іншу поверхню, вдягніть цупкі (наприклад, шкіряні) рукавички та спробуйте спіймати тваринку. Намагайтеся тримати тваринку таким чином, аби її крила були притиснуті до тіла. Великий палець можна зафіксувати під підборіддям, тоді тварина не зможе вкусити.

Якщо зловили, випустіть тварину на вулицю. При цьому температура повітря має бути вище нуля градусів. Адже відомо, що взимку кажани впадають в сплячку.

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