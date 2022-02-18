В Донецке включили сирену гражданской обороны. Мы узнали, что там происходит

Боевики включили сирены в Донецке. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Донецке после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны.

Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили местные жители.

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В центре Донецка сирены в 16:27 закончили гудеть. Местные жители говорят, что вероятно, это было тестирование сирен.

"Расцениваем как пробу пера", – сказали они сайту "Сегодня".

Сообщение об эвакуации

Жители оккупированных территорий Донбасса нам также рассказали, что около 15:40 по местному телевидению прозвучало заявление боевиков о возможной предстоящей эвакуации жителей Донецка в Ростовскую область.

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"Прозвучало на фоне бегущей строки о том, что на днях в местном театре будет творческий вечер. Куда, когда и как собираются эвакуировать – все это непонятно", – рассказала нам дончанка, попросившая не называть ее имени в прессе.

В свою очередь, местный житель, который на днях выехал в Россию, рассказал нам, что на российской территории вблизи пункта пропуска Мариновка, невдалеке от границы с "ДНР" стоят десятки танков.

"Похоже, что стабильно и быстро идем ко "дну". Вчера прозвучала информация, что из-за массированного обстрела пострадала водонасосная станция, жителям некоторых районов Макеевки сказали экстренно запастись водой", – говорит местный житель.

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