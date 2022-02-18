У Донецьку увімкнули сирену цивільної оборони. Ми дізналися, що там відбувається

Бойовики включили сирени у Донецьку. / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Донецьку після оголошення про евакуацію жінок та дітей запрацювала сирена цивільної оборони.

Про це кореспондентові "Сьогодні" повідомили місцеві жителі.

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У центрі Донецька сирени о 16:27 перестали гудіти. Місцеві жителі кажуть, що, ймовірно, це було тестування сирен.

"Розцінюємо як пробу пера", – сказали сайту "Сьогодні".

Повідомлення про евакуацію

Жителі окупованих територій Донбасу нам також розповіли, що близько 15:40 на місцевому телебаченні прозвучала заява бойовиків про можливу майбутню евакуацію жителів Донецька в Ростовську область.

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"Прозвучало на тлі рядка, що біжить, про те, що днями в місцевому театрі буде творчий вечір. Куди, коли і як збираються евакуювати – все це незрозуміло", – розповіла нам донеччанка, яка попросила не називати її імені в пресі.

У свою чергу, місцевий житель, який днями виїхав до Росії, розповів нам, що на російській території поблизу пункту пропуску Маринівка, неподалік кордону з "ДНР" стоять десятки танків.

"Схоже, що стабільно та швидко йдемо до "дна". Вчора прозвучала інформація, що через масований обстріл постраждала водонасосна станція, жителям деяких районів Макіївки сказали екстрено запастися водою", – каже місцевий житель.

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