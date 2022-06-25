В Гидрометцентре дали прогноз, как изменится погода в Украине

Дожди с грозами отступают, им на смену идет жаркая солнечная погода / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно прогнозу погоды в Украине на 26 июня, в западных, северных и, частично, центральных областях будет солнечно и жарко. На юге и востоке синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дожди и грозы. В Киеве в воскресенье осадков не ожидается, столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 26 июня, рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях, в воскресенье ночная температура составит 14-16 тепла. Днем будет жарко – 26-28 градусов, в Закарпатье – до 32. Переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

В южных областях, а также в Крыму, сохранится дождливая погода, возможны грозы. В Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ночью 15-17 тепла, днем 24-26, в Крыму до 28 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центре также ожидаются дожди с грозами. В Черкасской, Кропивницкой, Днепропетровской и Полтавской областях ночная температура 15-17 тепла, днем до 28. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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На севере Украины синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. В Сумской и Черниговской областях ночью воздух прогреется до 15-17 градусов, днем 26-28. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Донецкой и Луганской областях Укргидрометцентр обещает дожди с грозами. В Харьковской - без осадков. Ночная температура 14-16 тепла, днем до 28 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье ночью ожидается 16-18 градусов, днем 27-29. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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В Минздраве предупредили о рисках из-за жары

В Центре общественного здоровья Минздрава предупредили, что особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Также украинцам посоветовали в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, ветеринар Лидия Лободина дала советы, как помочь животным пережить 30-градусную жару.