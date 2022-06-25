У Гідрометцентрі дали прогноз, як зміниться погода в Україні

Дощі з грозами відступають, їм на зміну йде спекотна сонячна погода / Фото: Колаж: Сьогодні

Згідно прогнозу погоди в Україні на 26 червня, у західних, північних і, частково, центральних областях буде сонячно та спекотно. На півдні та сході синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощі та грози. У Києві в неділю опадів не очікується, стовпчики термометрів наблизяться до 30-градусної позначки.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 26 червня, розповіли в Укргідрометцентрі.

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На заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях у неділю нічна температура становитиме 14-16 тепла. Вдень буде спекотно – 26-28 градусів, на Закарпатті – до 32. Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/сек.

У південних областях, а також у Криму, збережеться дощова погода, можливі грози. У Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях вночі 15-17 тепла, удень 24-26, у Криму до 28 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У центрі також очікуються дощі з грозами. У Черкаській, Кропивницькій, Дніпропетровській та Полтавській областях нічна температура 15-17 тепла, вдень до 28. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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На півночі України синоптики прогнозують спеку без опадів. У Сумській та Чернігівській областях вночі повітря прогріється до 15-17 градусів, удень 26-28. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Донецькій та Луганській областях Укргідрометцентр обіцяє дощі з грозами. У Харківській – без опадів. Нічна температура 14-16 тепла, вдень до 28 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у неділю вночі очікується 16-18 градусів, удень 27-29. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У МОЗ попередили про ризики через спеку

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попередили, що особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди із захворюваннями серця: у них у цей час частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає ймовірність утворення тромбів.

Також українцям порадили у спеку в жодному разі не залишати дітей одних у машині. Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі та їх перегрів настане у 3-5 разів швидше.

Крім того, ветеринарка Лідія Лободіна дала поради, як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку.