В Харькове и области оккупанты выпустили снаряды по газопроводу

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове и Изюмском районе Харьковской области повреждены газовая труба и газопровод. В результате попадания снарядов в две многоэтажки на Северной Салтовке выбиты окна, повреждена газовая труба, пишет Харьковгаз.

В свою очередь "Харьковгаз" сообщает, что в области после обстрелов агрессора поврежден газопровод высокого давления в Изюмском районе. Более 500 семей села Оскол и психоневрологический интернат временно без газоснабжения.

Реклама

Кроме того, в Купянском районе поврежден газопровод среднего давления — без газа 265 семей села Сеньково, в бывшем Шевченковском районе без газа два села.

Ситуация в Харькове

25 февраля в Харькове снаряд Российской Федерации попал в жилой дом в спальном районе.

Также сообщалось, что Харьков снова сильно обстреливают военные РФ. По всему городу слышны звуки канонад, но сирены не включают. Отметим, что самый мощный обстрел в районе Немышля.

Реклама

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram сообщил, что идет обстрел района Конного рынка.

В целях безопасности мэр города решил сократить движение общественного транспорта. Он также призвал всех местных жителей спуститься в подготовленные метрополитен и другие бомбоубежища.

Также Терехов сообщил, что разбиты две теплостанции – сейчас занимаются их восстановлением, чтобы в 70 домах было отопление.

Реклама

Супермаркеты в Харькове работают в обычном режиме, но не все работники магазинов могут добраться на работу, так как живут в области. Терехов заверил, что с хлебом проблем в городе не будет – "Кулиничи" выпекают и поставляют его в магазины и супермаркеты.

Ситуация в Украине 25 февраля