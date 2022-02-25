У Харкові та області окупанти випустили снаряди по газопроводу

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У Харкові та Ізюмському районі Харківської області пошкоджено газову трубу та газопровід. Внаслідок влучення снарядів у дві багатоповерхівки на Північній Салтівці вибито вікна, пошкоджено газову трубу, пише Харківгаз.

Своєю чергою "Харківгаз" повідомляє, що в області після обстрілу агресора пошкоджено газопровід високого тиску в Ізюмському районі. Понад 500 сімей села Оскол та психоневрологічний інтернат тимчасово без газопостачання.

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Крім того, у Куп'янському районі пошкоджено газопровід середнього тиску — без газу 265 сімей села Сенькове, у колишньому Шевченківському районі без газу два села.

Ситуація у Харкові

25 лютого У Харкові снаряд Російської Федерації потрапив у житловий будинок у спальному районі.

Також повідомлялося, що Харків знову сильно обстрілюють військові РФ. По всьому місту чутно звуки канонад, але сирени не включають. Зазначимо, що найпотужніший обстріл у районі Немишля.

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Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram повідомив, що йде обстріл району Кінного ринку.

З метою безпеки мер міста вирішив скоротити рух громадського транспорту. Він також закликав усіх місцевих жителів спуститися до підготовлених метрополітен та інших бомбосховищ.

Також Терехов повідомив, що розбито дві теплостанції – зараз працюють над їх відновленням, щоб у 70 будинках було опалення.

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Супермаркети у Харкові працюють у звичайному режимі, але не всі працівники магазинів можуть дістатися роботи, оскільки живуть в області. Терехов запевнив, що із хлібом проблем у місті не буде – "Кулиничі" випікають і постачають його до магазинів та супермаркетів.

Ситуація в Україні 25 лютого