Снаряд Росії потрапив у житловий будинок у Харкові

У Харкові снаряд Російської Федерації влучив у житловий будинок у спальному районі.
Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Тут".
На фото видно уламки скла, а також розбиті вікна і шматки стіни, що обсипалися.
Обстріл Харкова
Як повідомив кореспондент "Сьогодні", Харків знову сильно обстрілюють військові РФ. По всьому місту чутно звуки канонад, але сирени не включають. Зазначимо, що найпотужніший обстріл у районі Немишля.
"Всі люди побігли до сховищ. Сирен не було, вони чомусь не у всіх районах спрацьовують", – кажуть місцеві жителі.
Яка ситуація у Харкові?
З метою безпеки мер міста вирішив скоротити рух громадського транспорту. Він також закликав усіх місцевих жителів спуститися до підготовлених у метрополітені та інших бомбосховищ.
Також Терехов повідомив, що розбито дві теплостанції – зараз працюють над їх відновленням, щоб у 70 будинках було опалення.
Супермаркети у Харкові працюють у звичайному режимі, але не всі працівники магазинів можуть дістатися роботи, оскільки живуть в області. Терехов запевнив, що з хлібом проблем у місті не буде – "Кулиничі" випікають і постачають його до магазинів та супермаркетів.
З інтернетом проблем у Харкові практично немає – лише точково.
Зараз сміття не вивозять із міста, але після обстрілу обіцяють зайнятися цим питанням.
Ситуація в Україні 25 лютого
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- Окупанти розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
- Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.