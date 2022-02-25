Снаряд Росії потрапив у житловий будинок у Харкові

Харків знову обстрілюють окупанти

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові снаряд Російської Федерації влучив у житловий будинок у спальному районі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Тут".

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На фото видно уламки скла, а також розбиті вікна і шматки стіни, що обсипалися.

Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові. Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові. Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові. Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові. 1 /4

Обстріл Харкова

Як повідомив кореспондент "Сьогодні", Харків знову сильно обстрілюють військові РФ. По всьому місту чутно звуки канонад, але сирени не включають. Зазначимо, що найпотужніший обстріл у районі Немишля.

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"Всі люди побігли до сховищ. Сирен не було, вони чомусь не у всіх районах спрацьовують", – кажуть місцеві жителі.

Яка ситуація у Харкові?

З метою безпеки мер міста вирішив скоротити рух громадського транспорту. Він також закликав усіх місцевих жителів спуститися до підготовлених у метрополітені та інших бомбосховищ.

Також Терехов повідомив, що розбито дві теплостанції – зараз працюють над їх відновленням, щоб у 70 будинках було опалення.

Супермаркети у Харкові працюють у звичайному режимі, але не всі працівники магазинів можуть дістатися роботи, оскільки живуть в області. Терехов запевнив, що з хлібом проблем у місті не буде – "Кулиничі" випікають і постачають його до магазинів та супермаркетів.

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З інтернетом проблем у Харкові практично немає – лише точково.

Зараз сміття не вивозять із міста, але після обстрілу обіцяють зайнятися цим питанням.

Ситуація в Україні 25 лютого