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Снаряд Росії потрапив у житловий будинок у Харкові

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 лютого, 15:18
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Харків знову обстрілюють окупанти
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові снаряд Російської Федерації влучив у житловий будинок у спальному районі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Тут".

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На фото видно уламки скла, а також розбиті вікна і шматки стіни, що обсипалися.

Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові.
Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові.
Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові.
Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові.
Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові.
Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові.
Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові.
Снаряд Російської Федерації потрапив до житлового будинку в Харкові.
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Обстріл Харкова

Як повідомив кореспондент "Сьогодні", Харків знову сильно обстрілюють військові РФ. По всьому місту чутно звуки канонад, але сирени не включають. Зазначимо, що найпотужніший обстріл у районі Немишля.

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"Всі люди побігли до сховищ. Сирен не було, вони чомусь не у всіх районах спрацьовують", – кажуть місцеві жителі.

Яка ситуація у Харкові?

З метою безпеки мер міста вирішив скоротити рух громадського транспорту. Він також закликав усіх місцевих жителів спуститися до підготовлених у метрополітені та інших бомбосховищ.

Також Терехов повідомив, що розбито дві теплостанції – зараз працюють над їх відновленням, щоб у 70 будинках було опалення.

Супермаркети у Харкові працюють у звичайному режимі, але не всі працівники магазинів можуть дістатися роботи, оскільки живуть в області. Терехов запевнив, що з хлібом проблем у місті не буде – "Кулиничі" випікають і постачають його до магазинів та супермаркетів.

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З інтернетом проблем у Харкові практично немає – лише точково.

Зараз сміття не вивозять із міста, але після обстрілу обіцяють зайнятися цим питанням.

Ситуація в Україні 25 лютого

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