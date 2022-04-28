В Харькове местный житель собрал склад запчастей для танков оккупантов

В Харькове СБУ нашла скрытый склад с запчастями для танков оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила скрытый состав танковых запчастей, предназначенных российским оккупантам.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
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В подпольном хранилище находились 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике суммарной стоимостью около 1,5 млн долларов. Этого имущества достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.
СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий ВПК, организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА.
По информации СБУ, агрегаты планировалось передать войскам России в случае их вторжения в Харьков. Двигателями этой модификации все еще комплектуются российские танки Т-64.
На украинские танки такой компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели большей мощности.
Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всех лиц, причастных к преступлению.
В Украине СБУ задержала агентов ФСБ, которые "сдавали" позиции ВСУ
Служба безопасности Украины задержала вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокации самолетов ВСУ. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В Житомирской области:
Военная контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил. Полученные данные он передавал захватчикам через брата и бывшего однокурсника, которые сотрудничали с российскими спецслужбами на территории России.
В Днепропетровской области:
Задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам теробороны Днепра. Там он должен собирать данные по личному составу и вооружению украинских защитников.
В дальнейшем предатель должен был прибыть на передовую, чтобы оттуда передавать оккупантам информацию о силах и средствах ВСУ.
Еще одного агента спецслужб России задержали в Кривом Роге. Враг "активировал" его в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Он собирал данные по обороне Мариуполя, затем проводил фотофиксацию оборонительных рубежей украинских войск на Криворожском направлении. Для передачи информации оккупантам использовал закрытые каналы связи и конспиративную квартиру на временно оккупированной территории на востоке Украины.
В случае "провала" агент имел отработанные пути "эвакуации" и подготовленный для этого автомобиль. Впрочем, это не помогло: сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи секретной информации.
В Николаевской области:
Разоблачен председатель одной из объединенных территориальных громад, передавший оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района. Сейчас он задержан для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.
В Черниговской области:
Сотрудники СБУ задержали местного жителя, добровольно ушедшего на сотрудничество с агрессором во время временной оккупации.
Предатель собирал информацию о дислокации позиций ВСУ в пригороде. Полученные данные враг использовал для совершения ракетных обстрелов.
В Хмельницком:
Разоблачена участница агентурной сети оккупантов. Ею оказалась местная жительница, завербованная спецслужбами России через соцсеть "Одноклассники". За деньги она передавала кураторам координаты военных и других стратегических объектов. Также распространяла в интернете призывы к изменению границ государственной границы и оправдывала агрессию России.
В Черкасской области:
СБУ установила местонахождение и задержала грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в Россию. При осмотре авто обнаружены составляющие для нужд авиационной и судостроительной отраслей России. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению маршрута груза, его организаторов и заказчиков.
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