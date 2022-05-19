В Харькове памятник Невскому "сделал сальто" и остался без головы ( видео)

В Харькове избавились от памятника, который был связан с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове демонтировали памятник новгородскому князю Александру Невскому. Видео демонтажа появилось в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

Памятник был демонтирован с помощью тросов и грузовика. Во время падения он сделал сальто в воздухе, у памятника отвалилась голова, также был поврежден монумент на котором он стоял.

Реклама

Автором памятника является харьковский скульптор Сейфадин Гурбанов. Монумент был открыт в августе 2004 года к 350-летию со дня основания Харькова. Он находился на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова, напротив храма Александра Невского

С начала российского вторжения в Украину по всей стране начали демонтируют памятники, посвященные советским или российским деятелям и связанным с рф историческим событиям, а также переименовывают улицы, станции, которые являются пережиткам совдепа.

Реклама

В апреле депутаты Верховной рады Украины предложили демонтировать памятники и мемориальные доски, которые имели отношение к России и СССР. В список попали монументы поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, военачальникам Николаю Ватутину, Николаю Щорсу, Михаилу Кирпоносу, Павлу Рыбалко и педагогу Антону Макаренко, лётчику Валерию Чкалову, а также героям фильма "Место встречи изменить нельзя" Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову.

В Киеве демонтировали символ "дружбы" с РФ

26 апреля в Киеве демонтировали бронзовую скульптуру двух рабочих "в ознаменование воссоединения Украины с Россией". Скульптурная композиция, установленная в 1982 году, была частью арки Дружбы народов.

Прямо во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

Реклама

Скульптурную композицию из красного гранита, расположенную рядом с рабочими, также планируют разобрать. Арку подсветят цветами украинского флага.

"Дерусификация" улиц в Украине

Жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой переименовать улицы и площади, названные в честь известных россиян.

Дерусификация названий

Из-за российского вторжения в Украину в Киеве хотят избавиться от старых названий станций, напоминающих о России и Беларуси.