У Харкові пам'ятник Невському "зробив сальто" і залишився без голови (відео)

У Харкові позбулися пам'ятника, пов'язаного з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові демонтували пам'ятник новгородському князю Олександру Невському. Відео демонтажа з'явилося в Telegram-каналі "Типове ХТЗ".

Пам'ятник був демонтований за допомогою тросів та вантажівки. Під час падіння він зробив сальто в повітрі, у пам'ятника відпала голова, також було пошкоджено п'єдестал, на якому він стояв.

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Автором пам'ятника є харківський скульптор Сейфадін Гурбанов. Монумент було відкрито у серпні 2004 року до 350-річчя від дня заснування Харкова. Він знаходився на перехресті Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова, навпроти храму Олександра Невського.

З початку російського вторгнення в Україну по всій країні почали демонтувати пам'ятники, присвячені радянським чи російським діячам і пов'язаним з рф історичним подіям, а також перейменовують вулиці, станції, які є пережитками совдепу.

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У квітні депутати Верховної Ради України запропонували демонтувати пам'ятники та меморіальні дошки, які мали відношення до Росії та СРСР. До списку потрапили пам'ятники поетові Олександру Пушкіну, письменнику Михайлу Булгакову, воєначальникам Миколі Ватутіну, Миколі Щорсу, Михайлу Кирпоносу, Павлу Рибалку та педагогу Антону Макаренку, льотчику Валерію Чкалову, а також героям фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Глібу Жиглову і Володимиру Шарапову.

У Києві демонтували символ "дружби" з РФ

26 квітня у Києві демонтували бронзову скульптуру двох робітників "на знак возз'єднання України з Росією". Скульптурна композиція, встановлена у 1982 році, була частиною арки Дружби народів.

Прямо під час демонтажу скульптури у російського робітника відпала голова.

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Скульптурну композицію з червоного граніту, розташовану поруч з робітниками, також планують розібрати. Арку підсвітлять кольорами українського прапора.

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